Певица Татьяна Буланова была замужем дважды. Правда, со вторым супругом – футболистом Владиславом Радимовым – не может разъехаться по сей день. Об этом она рассказала корреспонденту Дни.ру на фестивале Бархатный сезон, который в Сочи проводит гранд-отель Жемчужина.

Певица Татьяна Буланова была замужем дважды. Правда, со вторым супругом – футболистом Владиславом Радимовым – не может разъехаться по сей день. Об этом она рассказала корреспонденту "Дни.ру" на фестивале "Бархатный сезон", который в Сочи проводит гранд-отель "Жемчужина".Брак с Радимовым у Булановой длился с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го. С момента развода прошло почти два года, но бывшие супруги все еще живут под одной крышей!"У нас с ним особые отношения. Мы с ним развелись, но пока еще проживаем на совместной территории. В моей квартире. Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно", – говорила Буланова порталуКорреспондент "Дни.ру" выяснил подробности совместного быта бывших супругов. "Он мне ставит какие-то сроки, когда съедет, но все еще живет со мной, – пояснила артистка. – Есть я ему не готовлю, но пытаюсь мыть посуду за ним – терпеть не могу грязные тарелки в раковине. Это меня напрягает и я все думаю, когда же он уже меня оставит"."Я искренне желаю ему счастья, – продолжает Буланова. – Надеюсь, что он встретит прекрасную женщину и построит семью".