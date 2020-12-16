Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю высшего совета партии Единая Россия Борису Грызлову. Также глава государства подписал указ о его награждении орденом За заслуги перед Отечеством I степени. 15 декабря политику исполнилось 70 лет.

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю высшего совета партии "Единая Россия" Борису Грызлову. Также глава государства подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. 15 декабря политику исполнилось 70 лет."Все, кому довелось с вами работать, неизменно отмечают ваши высокие профессиональные качества и ответственный государственный подход к решению поставленных задач. Уверен, что ваш опыт, знания и энергия и впредь будут востребованы", – говорится в поздравительной телеграмме.Также президент подписал указ о награждении Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за укрепление российской государственности, реализацию внешнеполитического курса страны, вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу. О награждении сообщает пресс-служба Кремля.Борис Грызлов родился в 1950 году во Владивостоке. В 2001-2003 годах занимал должность министра внутренних дел. С 2003 по 2011 годы был спикером Госдумы IV и V созывов.Сейчас он возглавляет высший совет партии "Единая Россия". С 2015 года является полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулировании на Украине.