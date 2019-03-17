Телеведущая шокировала народ. Ольга Орлова опубликовала в Instagram снимок, на котором нежно трогает коллегу по цеху.

Телеведущая шокировала народ. Ольга Орлова опубликовала в Instagramснимок, на котором нежно трогает коллегу по цеху.Певица выложила в микроблог фото. В кадре запечатленыдизайнер Эмма Салимова, адвокат Ида Достман, сама Ольга Орлова и ее подругаАнна Семенович.Судя по всему, телеведущая решила спровоцировать подписчиков– звезда положила голову на грудь Семенович. Пышный бюст подруги она такжеподдержала руками. К слову, Анна, судя по всему, не была против подобных нежностей, она выглядит довольной."Что самое важное в жизни? Поддержка! А блестящая поддержка– это самая мощная поддержка в мире!!! P. S. Фото 18+, слабонервным и безчувства юмора просьба не комментировать!" – написала под снимком бывшаяучастница группы "Блестящие".Поклонники бурно отреагировали на шалость знаменитостей.Публикация набрала более 25 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев."То самое чувство, когдасердце греет😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сколько мужчин сейчас мечтают быть на вашем месте и так лежать 😂😂😂😂😂😂 вы клевая!!!🌺", "Ну разве это поддержка😂😂😂!!! Двусторонняя нужна🤣🤣🤣","Знает за что пригреться", "Да уж Орловой только подержаться,такого у нее нет.😁😁😁👏👏👏", "Классная подушка😂😂😂", "Ольга, ну это же не ваши собаки....🐶🐕🐩 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, КОГО ЛАСКАЕТЕ!", "Зачем поддерживать???есть бюстгалтер пусть он и держит",– писалиинтернет-обыватели.