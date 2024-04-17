Об этом сообщили представители регионального отделения Банка России.

Во Владимирской области отмечается спад цен на помидоры и яйца. Об этом сообщили представители регионального отделения Банка России.Так, инфляция в первый месяц весны упала с 8,5% до 8,2%. Также в области зафиксирован спад ценника на лимоны, груши, апельсины, так как в Россию постепенно ввозятся новые импортные сорта. Дешевеет и русская парфюмерия.Из-за того, что дилеры стремятся сделать запасы автомобилей перед ужесточением правил ввоза, сейчас можно дешевле купить поддержанную иномарку. Кроме того, в отделении Банка России отметили, что в области стали меньше стоить стрижки в парикмахерских.