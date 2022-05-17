Дарья не раз сталкивалась с трудностями на своем пути, но испытания ее не сломили. В свои 28 лет девушка состоялась как актриса и, судя по всему, нашла счастье в личной жизни.

Дарья не раз сталкивалась с трудностями на своем пути, но испытания ее не сломили. В свои 28 лет девушка состоялась как актриса и, судя по всему, нашла счастье в личной жизни.Ирина Апексимова стала мамой всего один раз. Свою единственную наследницу, дочку Дарью, артистка родила в браке с Валерием Николаевым. Многие считают девушку счастливицей, которой просто повезло появиться на свет в звездной семье. Однако судьба не всегда была к ней благосклонна.Ирина Апексимова и Валерий Николаев стали родителями в 1994 году. Наследница актеров, Дарья, появилась на свет в Нью-Йорке и провела за границей немалую часть своего детства. Несколько лет родители девочки работали на две страны, жили душа в душу и уделяли дочке каждую свободную минуту. Этот период стал для Даши одним из самых счастливых, но хорошему, как известно, свойственно заканчиваться. В 2000 году ее мама и папа развелись спустя 12 лет брака.Когда семья распалась, Ирина Апексимова вернулась в Россию вместе с дочерью и отдала ее в обычную школу. Сверстники приняли Дашу не слишком тепло. Одноклассники считали дочь звезд "блатной" и регулярно ее задирали, а та чувствовала себя изгоем. Возможно, именно поэтому школьница никак не могла сосредоточиться на учебе.Оценки Даши оставляли желать лучшего, однако без дела она никогда не сидела. Все детство наследница актеров занималась спортом, а в какой-то момент настолько серьезно увлеклась балетом, что даже поступила в академию хореографии при Большом театре. Увы, вскоре о танцевальной карьере пришлось забыть. В подростковом возрасте Дарья серьезно травмировала ногу и оставила занятия.После школы дочь Апексимовой и Николаева решила пойти по стопам родителей. В 2015 году она успешно окончила Школу-студию МХАТ. Со стороны может показаться, что при выборе профессии Дарья рассчитывала на привилегии и блат, но это не так. Уже во время учебы девушка взяла фамилию прабабушки, отказавшись от отцовской. Молодая актриса не хотела, чтобы ее сравнивали со знаменитыми родственниками.Сейчас Дарье Авратинской 28 лет. Девушка работает в Театре на Таганке, которым руководит ее мама, и совмещает выступления со съемками. Пока что на счету актрисы не так много проектов, но она уже успела проявить себя с главной ролью в мелодраме "Незабытая". Очевидно, наследница артистов еще не раз пополнит творческую копилку новыми яркими образами.На личную жизнь, , Авратинская тоже находит время. Осенью прошлого года дочери актеров начали приписывать роман с коллегой по цеху Егором Корешковым, а недавно слухи получили подтверждение. В интервью со Валерий Николаев объявил о свадьбе наследницы. По его словам, Дарья и Егор должны были пожениться 21 марта. Пока что поклонникам остается лишь гадать, состоялась ли свадьба.