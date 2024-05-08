Синоптики прогнозируют во Владимирской области порывистый ветер и самую холодную майскую...
Синоптики прогнозируют во Владимирской области порывистый ветер и самую холодную майскую ночь
Погоду во Владимирской области формирует активный циклонический вихрь. В такой ситуации в регион продолжат поступать холодные арктические воздушные массы, что вновь существенно ограничит дневной прогрев.
В четверг, 9 мая 2024 года, температура воздуха днем едва достигнет +3°С.
Ветер северо-западный, порывистый, скорость до 15 м/с.
В темное время суток ожидайте на термометрах отметку -1°С. При этом осадков не ожидается.
Показатель влажности опустится до 53%.
В Гидрометцентре прогнозируют: атмосферное давление будет в рамках нормы для региона — 746 мм ртутного столба.
Народный прогноз на 9 мая:
На Руси верили: если на берёзе листочки развернулись полностью, то можно сажать картошку; если воробьи расшумелись, - на следующий день похолодает; если галки и сороки по веткам деревьев прыгают, - ночью ударят морозы.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений