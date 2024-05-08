В преддверии Дня Победы сотрудники УМВД России по Владимирской области навестили 97-летнего...

В преддверии Дня Победы сотрудники УМВД России по Владимирской области навестили 97-летнего ветерана Бориса Николаевича ПавловаПоздравлять тех, кто с честью прошел вся испытания Великой Отечественной войны торжественным концертом для владимирских полицейских уже стало традицией. Слово Александру СыпченкоУ дома полковника Бориса Павлова вновь звучат песни и стихи о Великой Отечественной войне. Поздравить 97-летнего ветерана с наступающим днём Победы пришли соседи, школьники и владимирские полицейские вместе с духовым оркестром. Борис Николаевич повестку на фронт получил в мае 45-го. Воевал в танковых войсках. Потом еще 40 лет служил во внутренних войсках. 9 мая для него - главный праздник.Борис Николаевич Павлов, ветеран Великой Отечественной Войны:- Заслужили великую Победу, которую должны помнить молодежь. Они своей жизнью и своим подвигом дали свободу жизни, свободу учебе, свободу всем вашим делам.Поздравить своих ветеранов, фронтовиков и тех, кто приближал Победу в тылу - для владимирских полицейских дело чести. Подвиг миллионов бойцов и то, какой ценой далась Великая Победа, не должно быть забыто - уверены офицеры.Илья Исаченко, начальник УМВД России по г. Владимиру:- В этот день пытаемся Борису Николаевичу Павлову создать хорошее настроение, поздравить его с праздником, пожелать крепкого здоровья. О нашей великой Победе надо помнить всегда и это мероприятие проводится для того чтобы молодым деткам показать как важно помнить эту Победу.От общественного совета при УМВД России по городу Владимиру стихи ветерану прочел поэт и журналист Андрей Филинов.Андрей Филинов, председатель общественного совета при УМВД России по городу Владимиру:- Недолет ли, перелет, не смогли пули тело оторвать от земли. Видно время не хотело того, чтоб душа отлетела его.Ну а самые юные участники концерта дружно обняли на прощание Бориса Николаевича и пообещали, что обязательно придут поздравить его с новыми творческими номерами и песнями в следующем году.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв, "Вести-Владимир"