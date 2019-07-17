Дональд Трамп не даст Реджепу Эрдогану истребителей. Президент США считает сделку по покупке Турцией зенитных комплексов С-400 у России несправедливой.

Дональд Трамп не даст Реджепу Эрдогану истребителей.Президент США считает сделку по покупке Турцией зенитных комплексов С-400 уРоссии несправедливой.Дональд Трамп возмущен тем, что Реджеп Эрдоган все же егоослушался. Россия начала поставлять Турции компоненты для ЗРК. Всего с 12 июляна авиабазу Мюртед прибыли 13 самолетов с комплектующими для зенитных ракетныхкомплексов С-400.Дональд Трамп назвал контракт Анкары с Москвой"несправедливым". Он напомнил, что Турция заказала сто истребителейF-35. По словам президента США, из-за сделки по С-400 больше самолетов Анкаране получит."Они в очень жесткой ситуации. И мы в США тожеоказались в жесткой ситуации. Но вообще мы работаем над этим", – отметил . Он напомнил, что ранее Турция планировала приобрести американскиесистемы Patriot – но тогда администрация Барака Обамы Анкаре отказала.комментировал контракт Анкары с Москвой напоставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который былзаключен в 2017 году. По его условиям, часть сделки покроет российский кредит.В Вашингтоне уже заявили, что США рассматривают варианты санкций против Турциипосле покупки С-400. И отметили, что российские зенитные комплексы подрываютпотенциал истребителей F-35, пишет РИА Новости.