Дональд Трамп не даст Реджепу Эрдогану истребителей.
Президент США считает сделку по покупке Турцией зенитных комплексов С-400 у
России несправедливой.
Дональд Трамп не даст Реджепу Эрдогану истребителей.
Президент США считает сделку по покупке Турцией зенитных комплексов С-400 у
России несправедливой.
Дональд Трамп возмущен тем, что Реджеп Эрдоган все же его
ослушался. Россия начала поставлять Турции компоненты для ЗРК. Всего с 12 июля
на авиабазу Мюртед прибыли 13 самолетов с комплектующими для зенитных ракетных
комплексов С-400.
Дональд Трамп назвал контракт Анкары с Москвой
"несправедливым". Он напомнил, что Турция заказала сто истребителей
F-35. По словам президента США, из-за сделки по С-400 больше самолетов Анкара
не получит.
"Они в очень жесткой ситуации. И мы в США тоже
оказались в жесткой ситуации. Но вообще мы работаем над этим", – отметил . Он напомнил, что ранее Турция планировала приобрести американские
системы Patriot – но тогда администрация Барака Обамы Анкаре отказала.
комментировал контракт Анкары с Москвой на
поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был
заключен в 2017 году. По его условиям, часть сделки покроет российский кредит.
В Вашингтоне уже заявили, что США рассматривают варианты санкций против Турции
после покупки С-400. И отметили, что российские зенитные комплексы подрывают
потенциал истребителей F-35, пишет РИА Новости.