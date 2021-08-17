Средства получат две Ангелины - Шкатова и Мельникова.

Во Владимирской области победители и призёры Олимпийских игр в Токио и Ангелина Шкатова получат 2,5 и один миллион рублей. При этом тренер второй гимнастки Светлана Кагарлицкая получит 562 тысячи рублей.Напомним, что Ангелина Шкатова завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике. Её тёзка – Мельникова – взяла бронзу в вольных упражнениях и стала Олимпийской чемпионкой в командном многоборье.Ангелина Шкатова - мастер спорта международного класса, воспитанница владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике. В 2015 году спортсменка занесена на Доску почёта Владимира.Ангелина Мельникова − серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призёр чемпионата мира в командном первенстве, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта.Добавим, что 17 августа губернатор Владимир Сипягин посетит спортивную школу олимпийского резерва имени Николая Толкачёва. Глава региона ознакомится, как организован в ней тренировочный процесс и встретится с участниками российской сборной, представлявших страну на Олимпиаде в Японии.