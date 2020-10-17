За помощь в поисках Савелия Роговцева полиция назначила денежное вознаграждение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Напомним, розыск 7-летнего мальчика из села Горки

За помощь в поисках Савелия Роговцева полиция назначила денежное вознаграждение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Напомним, розыск 7-летнего мальчика из села Горки Камешковского района ведется с 28 сентября. В тот день первоклассник вернулся в родное село после уроков на школьном автобусе, но до дома так и не дошел. В полиции отмечают, что ранее