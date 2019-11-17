Вот уже несколько недель в СМИ распространяются сообщения о неверности мужа Полины Гагариной. Дмитрий Исхаков прокомментировал неприятные слухи.

Вот уже несколько недель в СМИ распространяются сообщения о неверности мужа Полины Гагариной. Дмитрий Исхаков прокомментировал неприятные слухи.В социальных сетях супруг артистки разместил скриншот статьи под названием "Жена не любит, другая приголубит: Исхаков изменил Гагариной после ее интрижки с Лазаревым?". Автор публикации утверждает, что фотограф решился на измену после того, как узнал о многолетнем романе певицы с Сергеем Лазаревым.Дмитрий Исхаков посмеялся над заголовком статьи и сравнил возникший ажиотаж со скандалом, разразившимся вокруг семьи актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. "Подвиньтесь Кристина и Гарик, про нас вон тоже какую фигню пишут", – с иронией написал фотограф.Под постом оставили комментарии многие знаменитости. Актриса Ольга Медынич похвалила журналистов за креативность: "Прелестно! Браво, браво! Весело! Свежо! Креативно!". Ее коллега Юлия Пересильд призналась, что потеряла дар речи от увиденного. Запись также оценили певицы Сати Казанова и Наталья Подольская.24 Окт 2019 в 1:41 PDTРанее "Дни.ру" написали о том, что Ольга Кормухина подала в суд на . Заслуженная артистка обвинила певицу в краже аранжировки песни Виктора Цоя "Кукушка". "Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино", – заявила она.