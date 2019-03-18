Сегодня, 18 марта, состоялись прощение и похороны Игоря Малашенко, медиаменеджера, сооснователя НТВ, мужа скандально известной журналистки Божены Рынской. В последний путь малашенко проводили его вдова, дочь и близкие друзья.

Сегодня, 18 марта, состоялись прощение и похороны Игоря Малашенко, медиаменеджера, сооснователя НТВ, мужа скандально известной журналистки Божены Рынской. В последний путь малашенко проводили его вдова, дочь и близкие друзья.Прощание и похороны Игоря Малашенко состоялись на Троекуровском кладбище. Перед церемонией прощания с покойным супругом Божена Рынска рассказала журналистам, обступившим ее со всех сторон, что покойный Малашенко страдал депрессией, но "доканал его суд по бракоразделу"."Это все началось, это ощущение кошмара надвигающегося, началось в начале февраля. И вот я написала пост тогда, что: "Ребята, караул, нас убивают!" И эти клеветнические атаки, которые позволяли себе адвокаты противников, они и включили депрессию Игоря", – высказалась Божена Рынска.А еще к смерти Игоря Малашенко, по мнению вдовы, приложила руку его бывшая жена Елена Пивоварова. "Бывшая супруга Игоря умела включать депрессию просто вот так вот на раз (щелкнула пальцами. – Прим.ред.). И она знала, как ее включать, и она ее включила", – заявила вдова Малашенко.По словам Рынской, муж лечился, однако это было скорее "хаосом", чем лечением. "Для лечения нужно было осесть в одной стране. И в одной стране плодотворно и последовательно лечиться. Это было невозможно, потому что мы постоянно переезжали из страны в страну", – цитирует .Смерть Игоря Малашенко стала страшным ударом для его супруги. Она изменилась до неузнаваемости. Причем сама Божена это признала. "Я сейчас, и я с паспортом это два разных человека, свадебная лучистая фотка, и сейчас... я сама себя не узнаю. С горя окаменела, подурнела (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала у себя в Facebook .Напомним, Игорь Малашенко умер в Испании 25 февраля. Сообщается, что 64-летний медиаменеджер свел счеты с жизнью.