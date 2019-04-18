Американская актриса и модель опубликовала в Instagram ролик, на котором эротично двигается топлес. Пост Эмили Ратаковски собрал множество восхищенных комментариев.

Американская актриса и модель опубликовалав Instagram ролик, на котором эротично двигается топлес. Пост ЭмилиРатаковски собрал множество восхищенных комментариев.27-летняязвезда исполнила откровенный танец, стоя спиной к камере. Из одежды на при этом только узкие белые джинсы. В этом же посте модельопубликовала фото, на котором позирует вполоборота, прикрыв рукамиобнаженную грудь, передает . Пользователи соцсети по достоинству оценилиее прелести.