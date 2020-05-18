Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дата прямой линии с Владимиром Путиным пока не определена. Причиной тому нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране. В ..

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дата прямой линии с Владимиром Путиным пока не определена. Причиной тому нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране.В последний раз президент общался с гражданами в формате прямой линии 20 июня 2019 года. За время трансляции Владимир Путин ответил на 81 вопрос, уточняет издание "Известия".Напомним, сейчас пресс-секретарь главы страны находится в больнице. Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом и двусторонней пневмонией, сообщает .