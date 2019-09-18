Телеведущий и юморист Максим Галкин вступился за посаженного в тюрьму актера Павла Устинова. Свое возмущение ситуацией знаменитость выплеснул в собственном микроблоге.

Телеведущий и юморист Максим Галкин вступился за посаженного в тюрьму актера Павла Устинова. Свое возмущение ситуацией знаменитость выплеснул в собственном микроблоге.На видео звезда российского телеэфира делится с поклонниками своим мнением по поводу произошедшего. Он отметил, что ситуация выглядит совершенно не такой, как ее стремятся преподнести официальные источники. Артисту показалось, что срок в колонии 3,5 года – это слишком жестокое наказание для того, что произошло на самом деле.Отметим, что за Устинова также вступились в родном театре. Актеры выразили единодушное неудовольствие от произошедшего. Они требуют освободить их коллегу или же смягчить наказание.Сам Галкин свое видео подписал так: "Свободу Павлу Устинову! P.S. Заранее предвижу некоторые комментарии, поэтому сразу и отвечу: "Просто так не посадили бы" – история нашей страны – это сотни тысячслучаев посадок "просто так". Это наша пока неизбывная карма... (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)Подобное поведение Галкина не могло не спровоцировать реакцию среди остальных публичных деятелей. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал заявление Максима."Пожалуй впервые артисты столь активно начали защищать своего коллегу по цеху. Причем, если раньше защищали коллег из своего круга, то сейчас за актера Павла Устинова, которого посадили на 3,5 года встали практически все актеры и музыканты", – высказался Манукян.Он отметил, что сейчас во флешмобе по защите молодого актера принимает участие все больше и больше людей. Впрочем, больше всего эксперту понравилось именно выступление супруга Пугачевой."Однако как всегда прекрасно подытожил всю эту историю Максим Галкин. Мне уже давно очевидно, что Макс из актерской среды самый взвешенный и имеет отличное аналитическое мышление. Если бы не было Макса Галкина его стоило бы придумать", – подытожил Вадим Манукян.Сам же телеведущий назвал арест Устинова огромной репутационной потерей. Он отметил, что в первую очередь, это удар по имиджу российских судов,. Звезда также уточнил, что такое происходит на регулярной основе.