Зрелищные турниры пройдут 19-20 сентября.

"Богатырские" игры будут проходить 19-20 сентября на Соборной площади. Это уже четвертый праздник богатырей, на котором выбирают сильнейшего, в этом году в нем примут участие 250 спортсменов. - Фестиваль проводится в целях популяризации отечественных видов спорта и боевых искусств среди детей, молодёжи и взрослого населения, развития физической культуры и спорта, формирования активного и здорового образа жизни, а также развития событийного туризма», – проинформировали в Департаменте физической культуры и спорта Владимирской области.В субботу в 14. 00 начнутся отборочные этапы соревнований, в воскресенье пройдут основные соревнования. Фестиваль торжественно закроют в 17.20.Участники будут соревноваться в мастерстве самбо, в борьбе на поясах, армрестлингу, состоится матчевая встреча по боксу. Гвоздем программы будет командный турнир по силовому экстриму.Подробнее о программе сообщает сайт богатырскиеигры.рф. Вход свободный.