Ночью 17 ноября злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону автоалона на улице Эдирне в городе Арнавуткей к востоку от Стамбула, передает . На шум выбежали владелец магазина и его друг. ..

Ночью 17 ноября злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону автоалона на улице Эдирне в городе Арнавуткей к востоку от Стамбула, передает . На шум выбежали владелец магазина и его друг. Они получили огнестрельные ранения. По словам очевидцев, злоумышленник семь раз стрелял по торговой точке и пострадавшим, после чего скрылся с места происшествия. Он объявлен в розыск. Раненых доставили в больницу.