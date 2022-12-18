Александр Зацепин получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам. А еще именно он создал главные хиты Аллы Пугачевой. Об отношениях с певицей сегодня 96-летний композитор рассказал в эксклюзивном интервью Дни.ру

Александр Зацепин получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам. А еще именно он создал главные хиты Аллы Пугачевой. Об отношениях с певицей сегодня 96-летний композитор рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру"Знакомство Пугачевой и Зацепина случилось в середине 1970-х. К тому времени Зацепин создал собственную домашнюю студию звукозаписи. Высокий технический уровень и возможности (электроорган, микшерный пульт из Венгрии, самодельный компрессор для сведения) привлекли многих известных артистов, первой среди которых и стала Алла Пугачева."До свиданья, лето", "Волшебник-недоучка", "Этот мир", – именно тогда Алла Борисовна и записала семь песен на музыку Александра Зацепина. Все они стали хитами, с которых и начиналась карьера Примадонны. Причем Зацепин писал не только песни для сольного репертуара певицы, но и музыку к фильмам, которые озвучивала Пугачева — "Центровой из поднебесья", "Фантазии Веснухина".Но после выхода в 1978 году на экраны картины "Женщина, которая поет" между Зацепиным и Пугачевой возникли разногласия, и больше они не сотрудничали. Вскоре и их связь прекратилась."Мы с Аллой Борисовной уже давно не общаемся, – признался Зацепин. – Нас ничего не связывает, не о чем общаться. Хотя она и пела когда-то мои песни. Может быть, они ее и прославили, но я об этом не думаю". Да, теперь живущей на Святой земле Пугачевой надо присматриваться к израильским композиторам...Зацепин начинал работу во времена советской эстрады, а сегодня царствует шоу-бизнес. "Теперь пишется совершенно другая музыка, – вздыхает он. – Вначале джаз сменил рок, потом появился Майкл Джексон – музыка все время менялась, развивалась по синусоиде. И сейчас такое время, когда мы в самой низшей ее точке. И я эту музыку не слушаю – она стала более примитивной"."Меня часто спрашивают, почему я перестал писать песни, – продолжает Зацепин. – Все просто: нет хорошего кино, для которого можно было писать, нет поэта уровня Леонида Дербенева, с которым мы создали много шлягеров ("Песенка о медведях", "Песня про зайцев", "Остров невезения", "Помоги мне", "Есть только миг"), нет и артистов, на кого можно было бы писать. Да и как потом эту песню раскрутить и сделать популярной? Заплатить телевидению 50 миллионов, чтобы потом 10 раз ее прокрутили?.."