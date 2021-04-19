ВТБ Лизинг и ГК Альфа Грант заключили сделку на поставку 35 автобусов Ford Transit стоимостью 160,5 млн рублей. Транспорт планируется использовать для организации пассажирских перевозок в Москве, в ..

ВТБ Лизинг и ГК Альфа Грант заключили сделку на поставку 35 автобусов Ford Transit стоимостью 160,5 млн рублей. Транспорт планируется использовать для организации пассажирских перевозок в Москве, в мае 2021 года машины будут переданы заказчику.С ГК Альфа Грант ВТБ Лизинг сотрудничает с 2018 года, за этот период компании передано в лизинг 970 автобусов. Транспортная компания работает в сфере пассажирских перевозок с 2015 года и является коммерческим пассажирским перевозчиком в Москве и области.Новые автобусы Ford Transit приобретены на условиях финансового лизинга сроком на 5 лет с использованием субсидии Минпромторга РФ, предусматривающей компенсацию части аванса.Автобус на базе Ford Transit модель 222708 создан по европейским стандартам Ford Motor company и адаптирован под особенности спроса российских потребителей. Всего имеется 22 сидячих места. Автобус оснащается всем, что необходимо для обеспечения высокого уровня безопасности пассажиров: в салоне устанавливаются травмобезопасные поручни, сиденья возможно дооборудовать ремнями безопасности, напольное покрытие изготовлено из антискользящего материала, а широкая подножка делает посадку/высадку пассажиров максимально удобной. Автомобиль хорошо подходит для движения в плотном городском потоке: сравнительно компактные габариты Ford Transit позволяют автобусу с лёгкостью маневрировать между загруженными полосами движения.«Сегодня развитие общественного транспорта является приоритетным направлением социальной политики, и мы рады принять участие в реализации этой задачи. ВТБ Лизинг всегда стремится предоставить своим клиентам лучшие условия финансирования. Предоставляемые государством льготы на приобретение автобусов являются эффективным стимулом для компаний обновлять парк техники», — прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.