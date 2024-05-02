Жителя Коврова признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Жителя Коврова признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Гражданина уже наказывали за пьяное вождение, однако выводов он не сделал. Водитель снова выпил и сел за руль своего «Ниссана». По пути нетрезвого ездока остановили инспекторы ГИБДД и предложили пройти тест на алкоголь. Прибор подтвердил, что мужчина пьян.Суд назначил водителю штраф в 200 тыс. рублей и на 2 года лишил прав. Машину осуждённого конфисковали в пользу государства.