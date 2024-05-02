Во Владимире работал бесплатный ретро-троллейбус в честь праздника трудящихся Владимирцы отметили...

Во Владимире работал бесплатный ретро-троллейбус в честь праздника трудящихсяВладимирцы отметили первомай. 1 мая по областной столице колесил бесплатный ретро-троллейбус - в честь праздника всех трудящихся. Организовали акцию активисты областного объединения профсоюзов.Владимирское троллейбусное депо. Последние приготовления перед праздничным выездом. По-первомайски украшенный троллейбус напоминает: на четвертом десятке жизнь только начинается. Да и после пересборки он уже не старый фонд, а ретро.Валерий Спиридонов, водитель троллейбуса:- Его разобрали полностью, и полностью его возобновили...Все сами - на базе нашего управления.Валерий Владимирович водит рогатый транспорт 35 лет. Но признается: эту смену ждет особенно. Наконец-то любимую музыку можно сделать погромче.- Опять от меня сбежала последняя электричка...Акция проходит во Владимире во второй раз. Кондукторов и валидаторов здесь нет, на кольцевом маршруте пассажиров приветствуют активисты регионального объединения профсоюзов.- Первого мая проезд бесплатный. Возьмите, пожалуйста, это про профсоюз.Не без гордости в профсоюзе заявляют: сегодня 30 процентов его членов - молодежь. Организация набирает силу: не идеологическую, а практическую.Яна Шамова, член молодежного совета Владимирского областного объединения профсоюзов:- Самое первое: это он решает какие-либо спорные вопросы между работодателем и самим работником. Также это дает очень большую такую почву для развития.Галина Конькова, председатель Владимирского областного объединения профсоюзов:- Хочу пожелать всем достойной заработной платы. Любимого дела. Чтобы все удавалось. И, конечно же, света, добра, мира в душе. С праздником!Лозунг первомая наших дней - "достойный труд каждого - гарантия благополучия семьи и развития страны". Практически советское "Слава человеку труда!". Те первомайские демонстрации, вспоминает Мария Ивановна, не просто объединяли трудящихся, а были настоящим праздником. Весны и добра.Мария Ивановна, жительница г.Владимира:- Раньше было так весело. Все так ждали. Демонстрация с флагами. Сегодня хоть праздничное сделали - троллейбус бесплатный. Как хорошо.Профсоюзный троллейбус - альтернатива первомайскому шествию. Прокатиться на нем можно и в другие дни. Но по иному поводу: сезон городских экскурсий "исторический Владимир из окна ретро-троллейбуса" официально открыт.Кристина Иванова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".