Во Владимире работал бесплатный ретро-троллейбус в честь праздника трудящихся
Владимирцы отметили...
Во Владимире работал бесплатный ретро-троллейбус в честь праздника трудящихся
Владимирцы отметили первомай. 1 мая по областной столице колесил бесплатный ретро-троллейбус - в честь праздника всех трудящихся. Организовали акцию активисты областного объединения профсоюзов.
Владимирское троллейбусное депо. Последние приготовления перед праздничным выездом. По-первомайски украшенный троллейбус напоминает: на четвертом десятке жизнь только начинается. Да и после пересборки он уже не старый фонд, а ретро.
Валерий Спиридонов, водитель троллейбуса:
- Его разобрали полностью, и полностью его возобновили...Все сами - на базе нашего управления.
Валерий Владимирович водит рогатый транспорт 35 лет. Но признается: эту смену ждет особенно. Наконец-то любимую музыку можно сделать погромче.
- Опять от меня сбежала последняя электричка...
Акция проходит во Владимире во второй раз. Кондукторов и валидаторов здесь нет, на кольцевом маршруте пассажиров приветствуют активисты регионального объединения профсоюзов.
- Первого мая проезд бесплатный. Возьмите, пожалуйста, это про профсоюз.
Не без гордости в профсоюзе заявляют: сегодня 30 процентов его членов - молодежь. Организация набирает силу: не идеологическую, а практическую.
Яна Шамова, член молодежного совета Владимирского областного объединения профсоюзов:
- Самое первое: это он решает какие-либо спорные вопросы между работодателем и самим работником. Также это дает очень большую такую почву для развития.
Галина Конькова, председатель Владимирского областного объединения профсоюзов:
- Хочу пожелать всем достойной заработной платы. Любимого дела. Чтобы все удавалось. И, конечно же, света, добра, мира в душе. С праздником!
Лозунг первомая наших дней - "достойный труд каждого - гарантия благополучия семьи и развития страны". Практически советское "Слава человеку труда!". Те первомайские демонстрации, вспоминает Мария Ивановна, не просто объединяли трудящихся, а были настоящим праздником. Весны и добра.
Мария Ивановна, жительница г.Владимира:
- Раньше было так весело. Все так ждали. Демонстрация с флагами. Сегодня хоть праздничное сделали - троллейбус бесплатный. Как хорошо.
Профсоюзный троллейбус - альтернатива первомайскому шествию. Прокатиться на нем можно и в другие дни. Но по иному поводу: сезон городских экскурсий "исторический Владимир из окна ретро-троллейбуса" официально открыт.
Кристина Иванова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".