В Коврове суд рассмотрит дело местного жителя, который чуть не убил своего приятеля серпом В...

В Коврове суд рассмотрит дело местного жителя, который чуть не убил своего приятеля серпомВ пресс-службе региональной прокуратуры рассказывают, что следствием было установлено: обвиняемый и его приятель (потерпевший) совместно снимали квартиру на территории Коврова. Последний нигде не работал и свою часть арендной платы не вносил. Именно из-за этого между мужчинами постоянно возникали ссоры.Очередной конфликт, произошедший в ноябре 2023 года, перерос в драку, в ходе которой потерпевший трижды ударил обвиняемого по лицу и пообещал выгнать его из квартиры.На вопрос последнего, как тот планирует это сделать, пострадавший ответил, что при помощи косы (серпа).В пресс-службе прокуратуры Владимирской области поясняют:«… Злоумышленник, желая опередить приятеля, вбежал в комнату, где хранился серп, схватил его и несколько раз ударил жертву по спине и плечу, причинив тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу».Теперь мужчине (с серпом) грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений