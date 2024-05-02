Правоохранители арестовали 30-летнего жителя Орска, который приезжал на заработки в Александров.

Правоохранители арестовали 30-летнего жителя Орска, который приезжал на заработки в Александров. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Было установлено, что фигурант нашёл паспорт местного жителя и оформил на него кредитный договор. С помощью полученной кредитной карты от совершал различные покупки. Нанесённый ущерб превысил 17 тыс. рублей.В настоящий момент в отношении жителя Орска возбуждено уголовное дело. Сам гражданин находится под стражей.