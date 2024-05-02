В пятницу, 3 мая, будет прекращена подача газа жильцам дома №1 по улице Николо-Галейской.

В пятницу, 3 мая, будет прекращена подача газа жильцам дома №1 по улице Николо-Галейской. Об этом рассказала администрации Владимира.Отключение связано с работами на надземном газопроводе низкого давления. Подачу голубого топлива приостановят с 09.00 до 16.00.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.