Смертельное ДТП на автотрассе «Собинка - Радужный»: два автомобиля столкнулись с лосем. Серьёзная...

Смертельное ДТП на автотрассе «Собинка - Радужный»: два автомобиля столкнулись с лосем.Серьёзная авария произошла накануне — 1 мая поздним вечером (в 21:46) в Собинском районе, недалеко от деревни Лазарево.На дороге, связывающей Радужный и Собинку, два легковых автомобиля столкнулись с лосем.Спасатели третьей дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области деблокировали погибшего при помощи гидравлического инструмента. Также отмечается, что они отключали АКБ, чтобы предотвратить возгорание.Данную информацию и кадры с места трагедии выложили сами спасатели в своем официальном сообществе Вконтакте: «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области».В пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что действительно проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 4 человека и 1 единица техники.Фото: Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области