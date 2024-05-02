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<a href="https://33live.ru/novosti/02-05-2024-vladimircam-napominayut-chto-s-1-maya-platezhnye-dokumenty-za-vodosnabzhenie-vystavlyaet-mup-vladimirvodokanal.html" target="_blank">Владимирцам напоминают, что с 1 мая платежные документы за водоснабжение выставляет МУП «Владимирводоканал»</a> - Владимирцам напоминают, что с 1 мая платежные документы за водоснабжение выставляет МУП...