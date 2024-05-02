Владимирцам напоминают, что с 1 мая платежные документы за водоснабжение выставляет МУП...
Владимирцам напоминают, что с 1 мая платежные документы за водоснабжение выставляет МУП «Владимирводоканал».
С этого же дня в МУП «Владимирводоканал» необходимо обращаться по вопросам начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения, а также ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, в том числе после проведенной поверки.
Муниципальное предприятие просит потребителей до 10 мая оплатить квитанцию за апрель текущего года, выставленную ООО «ЕРКЦ».
Важно: без комиссии это можно сделать в кассах ООО «ЕРКЦ».
До 23 мая 2024 года потребителям необходимо передать в МУП «Владимирводоканал» текущие показания индивидуальных приборов учета по телефонам: 53-32-86, 36-25-22, 33-23-34, на сайте предприятия или через Личный кабинет.
При формировании платежей за май 2024 года возможны изменения в начислениях: отдельным абонентам могут быть выставлены платежи с учетом среднемесячного объема потребления воды за предыдущие периоды.
Указанные изменения будут скорректированы в последующие периоды с учетом произведенной оплаты.
В случае возникновения вопросов рекомендуем направлять обращения по электронной почте, почтовым отправлением или обратиться по телефонам: г. Владимир, ул. Горького д. 95 каб. 202. Контактные телефоны: 53-32-86, 36-25-22, 33-23-34. Адрес электронной почты: [email protected]
Сайт: www.vodokanalvladimir.ru
Фото: Imani
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(фотосток)