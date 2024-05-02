Перед судом предстанет житель Коврова.

Перед судом предстанет житель Коврова. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью приятелю. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что мужчины снимали квартиру в Коврове. Однако обвиняемый нигде не работал и свою часть за аренду не платил, что и послужило поводом для ссоры. Во время конфликта потерпевший три раза стукнул приятеля по лицу и пригрозил выгнать из жилища. Тогда его друг схватил серп и несколько раз ударил оппонента по плечу и спине, нанеся тяжёлые раны.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.