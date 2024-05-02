В среду, 1 мая, в Суздале официально открылся сезон навигации туристических судов.

В среду, 1 мая, в Суздале официально открылся сезон навигации туристических судов. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Первым в рейсы по Каменке отправился хорошо знакомый и полюбившийся жителям и гостям города речной трамвайчик. В конце недели по реке должна начать курсировать большая стилизованная моторная лодка «Ладья».Туристы отмечают, что с воды город-музей Суздаль с тысячелетней историей смотрится совсем иначе.