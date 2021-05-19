Сотрудники ФССП приступили к исполнению решения суда.

В историческом центре Владимира сотрудники ФССП приступили к исполнению решения о сносе гостиницы «Панорама». Незаконную постройку могут демонтировать за счёт бюджета, а потом взыскать деньги с владельца здания.Собственники отеля продолжительное время оспаривали решение Фемиды в разных инстанциях, но тщетно.Как сообщает «Зебра ТВ», 12 мая судебные приставы пришли к сооружению, чтобы произвести предварительные процессуальные действия. Однако хозяева, якобы, воспрепятствовали работе приставов.Как уточнили в пресс-службе ФССП, владельцы самовольно возведённых квадратных метров 60 раз привлекались к административной ответственности за неисполнение решения о сносе. Однако в ведомстве уверены, что выполнят решение правосудия. При этом точные сроки уничтожения объекта пока не называются.Напомним, что ранее на месте гостиницы располагался двухэтажный жилой дом, который вместе с землёй был выкуплен в 2016 году. Недвижимость находится в особо охраняемой зоне в непосредственной близости от объектов культурного наследия федерального значения. По закону – строительство или реконструкция сооружений в исторической части без согласования запрещены.