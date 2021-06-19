17 июня 2021 года в муниципальном парке города Еленя-Гура (Республика Польша) была официально открыта Аллея городов-партнеров, в которой Владимир занял почетное место. Учениками и

17 июня 2021 года в муниципальном парке города Еленя-Гура (Республика Польша) была официально открыта Аллея городов-партнеров, в которой Владимир занял почетное место. Учениками и преподавателями местной Школы Природопользования были подготовлены 14 цветников, каждый из которых посвящен городу-партнеру. У клумб установлена табличка с информацией о городе на трех языках – английском, польском и родном языке. Жители