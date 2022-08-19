Во Владимире на время празднования 1032 Дня рождения города перекроют движение всех видов транспорта в центре города. Об этом в мэрии сообщили на пресс-конференции 18 августа. Движение будет

Во Владимире на время празднования 1032 Дня рождения города перекроют движение всех видов транспорта в центре города. Об этом в мэрии сообщили на пресс-конференции 18 августа. Движение будет перекрыто от Студеной горы до площади Фрунзе. 27 августа с 9:00 до 23:00. Официальный старт торжества при этом планируется в 12:00. Ранее мы подробно рассказывали о программе