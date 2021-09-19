За три дня голосования во Владимирской области вбросов допущено не было так же, как и жалоб по организации и проведению избирательного процесса. Об этом заявил руководитель Избирательной

За три дня голосования во Владимирской области вбросов допущено не было так же, как и жалоб по организации и проведению избирательного процесса. Об этом заявил руководитель Избирательной комиссии Вадим Минаев. – В нашем регионе вбросов за три дня голосования зафиксировано не было. Были обращения, вопросы и консультации, которые решались в рабочем порядке, – уточнил глава