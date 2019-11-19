В башкирском городе Салавате произошел неприятный инцидент. На тонком льду прямо посреди пруда застряла собака.

В башкирском городе Салавате произошел неприятный инцидент. На тонком льду прямо посреди пруда застряла собака.Судя по всему, животное сильно испугалось, поэтому никак не могло выбраться. Очевидцы позвонили в МЧС, чтобы сообщить о случившемся.Прибывший на место спасатель добрался до животного на катамаране. Сначала он попытался затащить пса на плот, но это могло повести за собой опрокидывание судна. Тогда мужчина просто взял питомца за холку и, придерживая, помог ему доплыть до берега.Люди встретили пса и ее спасителя громкими аплодисментами, сообщает . Оказавшаяся на суше собака стала сушить шерсть и прыгать по земле, виляя хвостом.