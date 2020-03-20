Две главные святыни ислама – большая мечеть в Мекке и мечеть Пророка в Медине – были впервые в истории закрыты для посещения. К такому решению пришли власти Саудовской Аравии, где ..

Две главные святыни ислама – большая мечеть в Мекке и мечеть Пророка в Медине – были впервые в истории закрыты для посещения. К такому решению пришли власти Саудовской Аравии, где расположены мечети, сообщает .В управлении по делам святынь пояснили, что экстренные меры приняли в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019. Они будут закрыты даже в основной молитвенный день – пятницу. Ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока не прекратится эпидемия, передает18 Мар 2020 в 5:16 PDT