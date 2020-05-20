20.05.2020

2020-05-20 21:25:03

Предварительное голосование во Владимирской области пройдет в режиме онлайн

Несмотря на пандемию коронавируса «Единая Россия» готовится к сентябрьским выборам в плановом режиме. И сейчас проходит этап предварительного голосования, которое является обязательным условием для последующего выдвижения от партии на выборах. В этом году ради безопасности избирателей «Единая Россия» проводит электронное предварительное голосование.

Парк «Добросельский» – одно из любимых мест отдыха жителей города Владимира. Люди давно обращали внимание властей на состояние парка. И вот сейчас Добросельский стал главной темой предвыборной самопрезентации участницы предварительного голосования и действующего депутата горсовета Ларисы Пышониной.

Лариса Пышонина, депутат горсовета, участник предварительного голосования «Единой России»: «Одна из основных задач, которую я перед собой ставила, это создание комфортной среды и благоустройства парка "Добросельский". Потому что парк является основным местом отдыха для наших жителей, а именно жителей Фрунзенского района. К сожалению, эта задача многие годы не могла быть решена. В прошлом году были выделены средства для проектной документации этого парка, а в этом году в июне начинается первый этап работ по благоустройству парка».

На первом этапе планируется обустройство детской и спортивной площадки и дог-парка. В планах - строительство ФОКа.

Всего в предварительном голосовании «Единой России» будут участвовать шесть тысяч кандидатов, со своими презентациями. Средний по стране конкурс – пять человек на место, что превышает показатели прошлых лет. Среди кандидатов представители разных возрастов и профессий.

Предприниматель Михаил Сахаров впервые пробует силы в выборах. Его приоритетная сфера деятельности – строительство и реализация проекта "Городская среда".

Михаил Сахаров, предприниматель, участник предварительного голосования «Единой России»: «Мы осуществляем контроль за качеством выполненных работ по данной программе. Вот здесь все выполнено качественно, достойно. Люди живут, радуются, все хорошо».

Онлайн-голосование начнётся 25 мая и будет проходить в течение недели. Проголосовать сможет любой желающий на сайте PG.ER.RU.

Никита Тарбеев, Максим Котов,

«Вести-Владимир»