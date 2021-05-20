Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) помогают чрезвычайным службам ликвидировать возгорания в лесах Тюменской области.

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) помогают чрезвычайным службам ликвидировать возгорания в лесах Тюменской области.На помощь прибыли студенты-добровольцы из Москвы, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской областей, а также Удмуртии.Команда ВСКС под руководством спасателей займется обнаружением новых очагов возгораний. Также студенты будут проливать тлеющие остатки растительности, а также тушить кромку пожаров и выполнять другие поручения чрезвычайных служб.По словам руководителя ВСКС, члена Общественной палаты России Евгения Козеева, добровольцы постоянно совершенствуют свои знания и навыки по спасательному делу, проходят обучение, участвуют в тренировочных сборах под руководством МЧС."Наши ребята точно понимают, куда они едут и как выполнять поставленные задачи, они не первый раз тушат лесные пожары. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь справиться со стихией», – сказал глава ВСКС.В Тюменской области из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Александр Моор назвал ситуацию самой серьезной за последние 10 лет.