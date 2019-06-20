Продюсер устроил спектакль из своего отравления. В том, что Бари Алибасов обманывает народ, уверена скандальный блогер Лена Миро.

Продюсерустроил спектакль из своего отравления. В том, что Бари Алибасов обманывает народ,уверена скандальный блогер Лена Миро.Блогер отметила, что неверит продюсеру после просмотра ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" нателеканале "Россия-1". "Алибасов вышел из комы, теперь пока не умрет", – саркастическиотметила Миро."Не было никакогоотравления средством для чистки труб. Все было обманом", – заявила она. "Где трубка в горле? Гдеистощение, когда человек на витаминках находится две недели? И, самое главное,почему Бари говорит своим голосом?!" – возмущена блогер. Миросчитает, что Бари Алибасов устроил дешевый спектакль, "которым он всех нас развел".По словам Лены Миро, человек,который выпил средство для очистки труб, должен значительно похудеть за двенедели. "Он не сможет самостоятельно передвигаться, спустя три дня после выходаиз медикаментозной комы. Он не сможет и говорить из-за ожога – ну, если толькохрипеть", – рассуждает блогер в своем микроблоге в "ЖЖ".По мнению Миро, этот спектакль Бари Алибасов устроил радипиара нового гастрольного тура, посвященного юбилею группы "На-На". "Вот такоепростое объяснение того, зачем Барри умирал-умирал, но так и не умер… А теперьвсе оказалось разводом", -заключила Лена Миро.Напомним, что в ночь на 5 июня продюсер группы "На-На" допоздна работал в своей студии. Он почувствовал жажду, подошел к раковине, рядом с которой обычно стоят напитки и продукты питания, взял яркую бутыль и сделал глоток. Однако вместо йогурта он выпил средство для промывки труб "Крот". Супруг Федосеевой-Шукшиной получил сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. был госпитализирован и на пять суток введен в медикаментозный сон.