Президента Украины Владимира Зеленского настоятельно призывают найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что жесткую риторику нового лидера Незалежной в адрес Москвы поддерживает далеко не вся украинская политическая элита.
Президента Украины Владимира Зеленского настоятельно призывают найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что жесткую риторику нового лидера Незалежной в адрес Москвы поддерживает далеко не вся украинская политическая элита.
Вместо хамских выпадов в адрес Путина, Зеленскому следует
выйти на разговор с президентом России без посредников и найти пути к миру. С
таким заявлением в эфире "Ток-шоу" "Украинский формат"
выступил бывший министр транспорта и глава охраны экс-президента Виктора Ющенко
Евгений Червоненко.
Переговоры с Россией, подчеркнул он, это не предательство и
не унижение, как считает бывший лидер Незалежной Петр Порошенко. "Надо
выкручивать из любой ситуации, даже если ты в реанимации, свои интересы и
интересы Украины", – заявил Червоненко.
По его словам, Москва научилась жить под санкциями, а
западный бизнес активно работает в России несмотря на ограничения западных
стран. В пример экс-чиновник привел открытие в Московской области нового завода
одного крупного германского автопроизводителя.
"Русские научились жить под санкциями. А мы говорим эту
мантру. Мы продолжаем играть в чью-то игру", – прокомментировал Червоненко
политику.
После победы на выборах новый президент изо всех сил
казаться серьезным политиком, который настроен на жесткий разговор с Москвой.
Зеленский в грубой форме комментировал выдачу российских паспортов жителям
Донбасса, а на днях озвучил слова, которые в первую очередь сказал бы Владимиру
Путина при личной встрече.
В интервью немецкому изданию Bild он заявил, что первым
делом затронул бы вопрос территориальной принадлежности некоторых регионов.
"Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина", – озвучил
свои слова для встречи с Путиным.