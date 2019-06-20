Президента Украины Владимира Зеленского настоятельно призывают найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что жесткую риторику нового лидера Незалежной в адрес Москвы поддерживает далеко не вся украинская политическая элита.

Президента Украины Владимира Зеленского настоятельно призывают найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что жесткую риторику нового лидера Незалежной в адрес Москвы поддерживает далеко не вся украинская политическая элита.Вместо хамских выпадов в адрес Путина, Зеленскому следуетвыйти на разговор с президентом России без посредников и найти пути к миру. Стаким заявлением в эфире "Ток-шоу" "Украинский формат"выступил бывший министр транспорта и глава охраны экс-президента Виктора ЮщенкоЕвгений Червоненко.Переговоры с Россией, подчеркнул он, это не предательство ине унижение, как считает бывший лидер Незалежной Петр Порошенко. "Надовыкручивать из любой ситуации, даже если ты в реанимации, свои интересы иинтересы Украины", – заявил Червоненко.По его словам, Москва научилась жить под санкциями, азападный бизнес активно работает в России несмотря на ограничения западныхстран. В пример экс-чиновник привел открытие в Московской области нового заводаодного крупного германского автопроизводителя."Русские научились жить под санкциями. А мы говорим этумантру. Мы продолжаем играть в чью-то игру", – прокомментировал Червоненкополитику.После победы на выборах новый президент изо всех силказаться серьезным политиком, который настроен на жесткий разговор с Москвой.Зеленский в грубой форме комментировал выдачу российских паспортов жителямДонбасса, а на днях озвучил слова, которые в первую очередь сказал бы ВладимируПутина при личной встрече.В интервью немецкому изданию Bild он заявил, что первымделом затронул бы вопрос территориальной принадлежности некоторых регионов."Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина", – озвучилсвои слова для встречи с Путиным.