Юлия Снигирь выложила в соцсеть снимок, на котором она запечатлена в 15-летнем возрасте. Фооловеры уличили актрису в обмане: судя по фотографии, она прибегала к услугам пластических хирургов.

Юлия Снигирь выложила в соцсеть снимок, на котором оназапечатлена в 15-летнем возрасте. Фооловеры уличили актрису в обмане: судя пофотографии, она прибегала к услугам пластических хирургов.Юлия Снигирь известна тем, что поддерживает модный тренд наестественность. Актриса почти не пользуется косметикой и утверждает, чтоподдерживает молодость с помощью нескольких простых упражнений.Однако поклонники заметили, что в 15 лет у Юлии была совсемдругая форма носа. И сделали вывод, что актриса сделал ринопластику."15. На губах фуксия", – коротко подписалафотографию артистка. Школьница Юля – во всем белом, а на губах у нее яркаяпомада."Красавишна, и нос картошкой!", -прокомментировали пост подписчики. Отвечать на замечания скептически настроенныхпользователей актриса не стала.И все же большинство поклонников считают, что актриса прекраснав любом возрасте. "Такая стильная", "Всегда хорошенькая, счастьявам!", "Модница", – восторгаются фанаты .Зрители не раз отмечали, что всегда хорошовыглядит. Недавно популярная актриса раскрыла свой секрет красоты. По еесловам, это не связано с косметикой или сложными процедурами. Артисткаутверждает, что всего лишь выполняет комплекс упражнений для спины – мол, чемкрепче позвоночник, тем моложе весь организм.