Юлия Снигирь выложила в соцсеть снимок, на котором она
запечатлена в 15-летнем возрасте. Фооловеры уличили актрису в обмане: судя по
фотографии, она прибегала к услугам пластических хирургов.
Юлия Снигирь выложила в соцсеть снимок, на котором она
запечатлена в 15-летнем возрасте. Фооловеры уличили актрису в обмане: судя по
фотографии, она прибегала к услугам пластических хирургов.
Юлия Снигирь известна тем, что поддерживает модный тренд на
естественность. Актриса почти не пользуется косметикой и утверждает, что
поддерживает молодость с помощью нескольких простых упражнений.
Однако поклонники заметили, что в 15 лет у Юлии была совсем
другая форма носа. И сделали вывод, что актриса сделал ринопластику.
"15. На губах фуксия", – коротко подписала
фотографию артистка. Школьница Юля – во всем белом, а на губах у нее яркая
помада.
"Красавишна, и нос картошкой!", -
прокомментировали пост подписчики. Отвечать на замечания скептически настроенных
пользователей актриса не стала.
И все же большинство поклонников считают, что актриса прекрасна
в любом возрасте. "Такая стильная", "Всегда хорошенькая, счастья
вам!", "Модница", – восторгаются фанаты .
Зрители не раз отмечали, что всегда хорошо
выглядит. Недавно популярная актриса раскрыла свой секрет красоты. По ее
словам, это не связано с косметикой или сложными процедурами. Артистка
утверждает, что всего лишь выполняет комплекс упражнений для спины – мол, чем
крепче позвоночник, тем моложе весь организм.