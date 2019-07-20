Российская телеведущая ни дня не может прожить без социальных сетей. О страшной зависимости Анфиса Чехова рассказала в личном микроблоге.

Российская телеведущая ни дня не может прожить без социальных сетей. О страшной зависимости Анфиса Чехова рассказала в личном микроблоге.Знаменитость пожаловалась, что пользователи стали все реже комментировать ее посты, посвященные ежедневным заботам и работе. Телеведущая потеряла стимул писать дальше. "Вас все время нужно чем-то удивлять, а в моей обычной московской жизни нет ничего удивительного", – продолжила свою мысль Анфиса Чехова.Певица также рассказала, что стала все больше времени проводить в социальных сетях, в особенности – в Instagram. За одну неделю артистка потратила около 25 часов на просмотр ленты. "Я в шоке! Мне нужен доктор", – цитирует телеведущую издание "".Многие пользователи заявили, что всегда с удовольствием читают посты . "А я все с удовольствием читаю. Вы очень душевно, искренне пишете, душу вкладываете, это чувствуется", "Очень интересно вас читать! Меня вдохновляют и наполняют энергией ваши посты".Материал дополняется.