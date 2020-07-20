Противоправные действия зафиксировали на видео пользователи социальных сетей.

В июле текущего года в одной из региональных групп в популярной социальной сети была опубликована видеозапись, на которой две неизвестные женщины наносили надписи на здания. В публикации отмечалось, что надписи информируют о сервисах, через которые можно незаконно приобрести запрещенные вещества.Сотрудники полиции проанализировали видео и, при содействии пользователей соцсети, установили место происшествия.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УМВД России по городу Владимиру установили и задержали женщин. Ими оказались две местные жительницы, 33-х и 37-и лет, ранее судимые за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.В отношении злоумышленниц составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ».В настоящее время административные материалы направлены в суд для принятия решения в соответствии с законодательством.Сотрудники полиции проводят проверку на причастность правонарушительниц к совершению других противоправных деяний.Надписи закрашены собственниками зданий.УМВД России по Владимирской области напоминает: любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточно)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области.