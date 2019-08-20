Экс-президенту Украины Петру Порошенко не удастся уйти от правосудия. Против политика могут возбудить сотни, если не тысячи уголовных разбирательств, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Скрыться у бывшего лидера Незалежной не получится.

Экс-президенту Украины Петру Порошенко не удастся уйти от правосудия. Против политика могут возбудить сотни, если не тысячи уголовных разбирательств, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Скрыться у бывшего лидера Незалежной не получится.На недавних выборах в парламент партия Порошенко сумелаполучить некоторое количество мандатов. Таким образом, бывший глава государстваперемещается из президентского в депутатское кресло. Но парламентская неприкосновенностьне спасет бывшего президента от уголовного преследования, заявил Геращенко вэфире интернет-канала Politeka.Он порекомендовал Порошенко не принимать депутатский мандат,потому как он все равно его лишится, когда настанет время отвечать по закону."Взятие им депутатских полномочий позволит осложнить ему же самомужизнь", – полагает Геращенко.Парламентарий не стал гадать, по каким из уголовных делимеет шансы получить реальный срок. Геращенко не исключил, что противбывшего главу государства могут начать еще не одно разбирательство. "Делможет быть сотни, тысячи – любой гражданин может обратиться с требованиемзарегистрировать дело на бывшего президента", – заключил Геращенко.Сейчас против Порошенко и его соратников возбуждено более 10уголовных дел. Экс-президента подозревают в отмывании преступных доходов,коррупции, давлении на судебную систему и других преступлениях.Избежать уголовной ответственности не сможет,уверен бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, политикамогут объявить в международный розыск по линии Интерпола. В этом случаеспрятаться у него уже не получится.