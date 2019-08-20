Новость о тайной свадьбе старшего сына Валерии Артемия Шульгина обрастает новыми подробностями. Появилась информация, будто наследник артистки женился, потому что его избранница ждет ребенка.

Новость о тайной свадьбе старшего сына Валерии Артемия Шульгина обрастает новыми подробностями. Появилась информация, будто наследник артистки женился, потому что его избранница ждет ребенка.24-летний Артемий женился на своей избраннице Наталье еще в июле. Однако лишь сейчас стало известно о радостном событии. Оказывается, влюбленные давно знали друг друга: они учились в одной школе в Женеве. Предложение пожениться выдвинул Артемий, причем это было совсем не так, как показывают в романтических фильмах. "Мы просто сидели дома, и я поднял этот вопрос. Это не было классическим предложением. Она была в приятном шоке. Но вообще была счастлива, и я тоже", – признался Артемий.Сын Валерии опроверг пересуды о тайной свадьбе и беременности невесты. "Тайны вообще никакой не было, просто не отмечали свадьбу. Мы пошли расписались, я позвал двух свидетелей и все. Почему все говорят, что это была тайна, я не очень понимаю. И сразу же пошли слухи, что невеста беременна, невеста из простой семьи и так далее. Нет, ничего такого. Мы просто спокойно поженились без торжества", – объяснил наследник артистки.При этом Артемий подчеркнул, что родители были в курсе. "Я приехал в апреле и сразу сказал им об этом. Думаю, что больше всего удивилась мама. Она просто не ожидала от меня такого поворота событий. Она даже расплакалась от счастья. Я только не сказал конкретную дату, потому что ее на тот момент еще не было", – цитирует Артемия Шульгина .Интересно, что в свежем интервью сама Валерия говорила совсем другое. Так, певица якобы даже не подозревала о свадьбе Артемия и Натальи, хотя та не раз была в гостях и присутствовала на юбилее Иосифа Пригожина. "О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат", – рассказала певица.По словам Валерии, разговоров о совместном будущем не велось. Поэтому, по мнению наблюдательных фанатов, звучат странно слова Артемия о том, что еще в апреле он сказал "об этом". Судя по разговорам в соцсетях, некоторые поклонники подозревают, что отношения у Валерии с детьми довольно сложные. Якобы на это намекают несколько факторов.В частности, свадьба старшего сына Артемия без единого близкого родственника, совершенно отличный от Валерии стиль в музыке и жизни дочери Анны (на которую якобы повлиял возлюбленный, не понравившейся ее матери), а уж скандал, который поднялся, когда младший сын Арсений увлекся моделью Анной Шеридан, вообще был у всех на устах. Тогда ни Валерия, ни Иосиф Пригожин не скрывали своей антипатии к избраннице Арсения, ради которой тот даже будто бы бросил классическую музыку. Впрочем, сейчас страсти поулеглись, и, судя по фото в Instagram, семья приняла избранницу молодого человека.