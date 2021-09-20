Выборы закончились. В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, в России выбирали депутатов Госдумы. Окончательных итогов голосования еще нет, но всю ночь по стране шел подсчет голосов. Когда уже ..

Выборы закончились. В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, в России выбирали депутатов Госдумы. Окончательных итогов голосования еще нет, но всю ночь по стране шел подсчет голосов. Когда уже посчитали треть протоколов, стало ясно, что сюрпризов не случилось: большинство мандатов в Думе нового созыва останется за «Единой Россией». По результатам обработки 30% голосов у этой партии было более 45% голосов. Второе место заняли коммунисты, третье – «соколы Жириновского». Пятипроцентный барьер преодолели пять партий. Уже упомянутые, а также - «Новые люди» (6,35%) и «Справедливая Россия - За правду!» (7,43%). Проценты, конечно, еще могут поменяться, но вряд ли существенно.Такой же расклад сил и во Владимирской области. Большинство галочек в бюллетенях собрали единороссы, им же с большой долей вероятности достанется и победа в одномандатных округах №79 и №80 (Владимирском и Суздальском). Это значит, что места в Думе сохранят Григорий Аникеев и Игорь Игошин.Сомневаться в том, что результаты устоят, не приходится: серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход борьбы, во Владимирской области не зафиксировано. Всего в России, по данным ЦИК, признаны недействительными 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах страны: в Адыгее, Башкирии, Калмыкии, Мордовии, Северной Осетии, Алтайском, Камчатском, Ставропольском краях, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве. В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых избирательных комиссий, на которых зафиксированы факты вбросов. Как ответственно заявил глава владимирского Облизбиркома Вадим Минаев, в регионе-33 вбросов не было.Напомним, выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Всего на территории страны открылись 96 тысяч избирательных участков. Гражданам предстояло сделать выбор из 14 партий, представленных в избирательном бюллетене.За выборами круглосуточно и все три дня следили наблюдатели и общественные организации. По стране - почти 500 тысяч человек, у нас – 3000. Это были представители политических партий, принимающих участие в выборах, а также блогеры и лидеры общественного мнения. Было организовано и видеонаблюдение - на 96% избирательных участков в России. Видеотрансляция была доступна в общественных штабах по наблюдению, которые были организованы в каждом регионе. Чтобы обеспечить безопасность участников голосования в условиях пандемии коронавируса, на каждом избирательном участке соблюдались строгие противоэпидемиологические меры. Всем избирателям измеряли температуру, после чего выдавали индивидуальные средства защиты и одноразовые ручки. Потоки людей на вход и выход разделили, чтобы избежать скоплений голосующих. При этом большинство сотрудников избирательных комиссий были вакцинированы — в среднем 65% по стране.