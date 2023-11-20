По словам аудиторов, власти Суздаля не соблюдали закон при формировании и исполнении местного бюджета

Счётная палата Владимирской области выявила нарушение при ведении бюджетных смет в Суздале. Кроме того, власти города-музея не в полной мере пополняют доходную часть городской казны. Так, эффективность расходов на юбилей Суздаля встала под вопрос.По словам аудиторов, власти города не соблюдали закон при формировании и исполнении местного бюджета, включая сюда же межбюджетные трансферты.Всего за 2021-2022 годы в «ремонт» Суздаля было вложено порядка 568 миллионов рублей. На эти деньги управленцам было необходимо привести в порядок дороги, благоустроить территории к 1000-летию. Протяжённость увеличилась в целых 1,5 раза (с 26 км до 40 км), но власти не паспортизировали дороги и не осуществляли муниципальный контроль на автотранспорте и в дорожной хозяйстве.Если говорить об отсутствии пополнения городской казны, так речь пойдёт об отсутствии контроля над арендой муниципальной собственностью. Не проводилось взыскание пеней. Так, из-за этого в бюджет города не поступило около 300 тысяч рублей.