В четверг, 21 марта, проходит прощание с известной певицей на Троекуровском кладбище. Близкие люди Юлии Началовой настояли на том, чтобы церемония была закрытой.

В четверг, 21 марта, проходит прощание с известной певицей на Троекуровском кладбище. Близкие люди Юлии Началовой настояли на том, чтобы церемония была закрытой.Прощание с исполнительницей начинается в полдень и продлится до 14 часов. С 8 утра рядом с кладбищем стали собираться поклонники Юлии Началовой. Охранники, стоящие у входа в Траурный зал, просят людей не делать снимков и не задерживаться у гроба. На панихиду прибыли пиар-агент Анна Исаева и директор певицы. Проститься с артисткой приехал и ее бывший супруг Евгений Алдонин.Напомним, Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. Врачи диагностировали у нее подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Позже медики опровергли информацию о волчанке. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 марта после операции артистка скончалась.