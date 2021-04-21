Политолог Сергей Марков внимательно посмотрел послание Федеральному собранию и обратил внимание на его внешнеполитическую часть.

Политолог Сергей Марков внимательно посмотрел послание Федеральному собранию и обратил внимание на его внешнеполитическую часть.Эксперт отметил, что глава государства ни слова не сказал про Украину и США, однако четко обозначил свою позицию по отношению к ним. В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что любой, кто перейдет "красные линии", получит быстрый, ассиметричный ответ.Марков считает, что Киев и Вашингтон "превратились в чудовищных врагов" для Москвы. В комментарии РИА ФАН политолог напомнил, что Путин упрекнул украинского и американского лидеров в том, что они закрыли глаза на новость о подготовке госпереворота в Белоруссии."Президент занял очень жесткую позицию, но без конкретики, что является грамотным тактическим ходом", – выразил мнение Марков.Путин сравнил всех недоброжелателей с персонажами из произведений Джозефа Киплинга о Маугли. По его словам, недруги России напоминают тигра Шерхана и крутящихся вокруг него шакалов. Послание Федеральному собранию Вы можете посмотретьполностьюРанее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл подробности его подготовки к выступлению. Он сообщил, что россияне услышат "нечто новое", и добавил, что текст послания Федеральному собранию писался Путиным "до последней минуты".