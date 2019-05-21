За гардероб умершей артистки может начаться самая настоящая война. Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву.

Загардероб умершей артистки может начаться самая настоящая война. Часть вещейЮлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву.Со дня смерти певицы прошло уже почтидва месяца. По христианским традициям, уже можно отдавать вещи усопшей.Многим бы хотелось стать обладателями предметовгардероба Юлии Началовой. Ведь она была известной модницей. Среди вещейисполнительницы – множество дорогих платьев, шикарной обуви и шикарных аксессуаров.Сейчас родственники думают над тем, как распорядиться вещами, оставшимися послесмерти артистки."Несколькоконцертных нарядов Юли отдадут Александру Васильеву из "Модного приговора. Онсам уже изъявил желание получить несколько платьев певицы", – цитируетпиар-директора и подругу умершей знаменитости Анну Исаеву . Онаотметила, что у него есть свой музей, в котором хранятся вещи самых известныхлюдей страны и мира. "Родители Юли не против, чтобы его коллекция пополнилась иплатьями дочери", – добавила Исаева.Но не только Александр Васильев желает получитьвещи покойницы. Знакомые и близкие друзья тоже надеются урватьна память что-то из ее гардероба. С этой просьбой к родителям усопшей звездыуже обращались несколько ее подруг.В квартире, где жила после ее смерти все осталосьтак, как было при ее жизни. "Лично я надеюсь и искренне верю, что сейчасЮля сидит на облачке и смотрит на свои любимые пляжи в Калифорнии, на которыхона так любила отдыхать!" – призналась Анна Исаева.