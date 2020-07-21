Уход Дмитрия Шепелева с первой кнопки в свое время стал настоящей сенсацией. Шоумен долго молчал о новой работе. Теперь стало известно, что Дмитрий будет ведущим на телеканале ТНТ.

Уход Дмитрия Шепелева с "первой кнопки" в свое время стал настоящей сенсацией. Шоумен долго молчал о новой работе. Теперь стало известно, что Дмитрий будет ведущим на телеканале ТНТ.Дмитрий Шепелев будет вести новое развлекательное семейное телешоу. "Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата – развлекательный проект "Ты как я" Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии", – объявили в пресс-службе телеканала ТНТ.Интересно, что с ТНТ Дмитрий Шепелев раньше никогда не работал. Впрочем, шоумен настроен очень позитивно. "Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения", – признался Дмитрий Шепелев.Отметим, что шоумен объявил о своем уходе с Первого канала в феврале. Последние годы он трудился в скандально известной передаче "На самом деле". С тех пор .28 Янв 2019 в 12:01 PSTТелеведущий сам принял решение уволиться, потому что устал от формата шоу "На самом деле". В итоге его заменили на актера Тимура Еремеева, который ранее был героем одного из выпусков другой передачи на Первом канале "Пусть говорят". Некоторым поклонникам не нравится новый ведущий. Они признались, что именно поэтому перестали смотреть шоу.