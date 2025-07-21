С 1 августа 2025 года автобусный маршрут №2 во Владимире получит статус социального. Такое решение приняла городская комиссия по организации пассажирских перевозок, сообщили в мэрии. Теперь

С 1 августа 2025 года автобусный маршрут №2 во Владимире получит статус социального. Такое решение приняла городская комиссия по организации пассажирских перевозок, сообщили в мэрии. Теперь на всем маршруте «ул. Балакирева — ТЦ “Мегаторг” — Рокадная дорога — ВХЗ — ул. Егорова — ТК “Тандем”» можно будет пользоваться едиными социальными проездными билетами. Прокомментируйте новость у